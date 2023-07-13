В России появились отечественные компьютеры «Ворон» и «Бобер»

Настольные компьютеры «Ворон» и «Бобёр» разработаны российской компанией Delta Computers.

Новинки разработали на базе собственной материнской платы «Анемона 2», которая поддерживает процессоры от компании Intel.

«Анемона 2» может работать с процессорами Core Alder Lake 12-го и Raptor Lake 13-го поколения, у материнской платы есть три видеовыхода, порты USB-A 3.2 Gen 2 и USB Type-C 3.2 Gen 1. два слота для оперативной памяти и возможность подключения накопителей типа М2 NVMe и SATA.

«Бобёр BBiH2» является компактной платформой в форм-факторе SFF, его разрабатывали для основных задач бюджетных организаций.

«Ворон VRiH2» более универсальное решение, его можно адаптировать под различные задачи, благодаря установке видеокарт через слот PCIe 5.0×16 и накопителей. Цены на «Ворон» и «Бобёр» производитель пока не объявил.