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3 мая : пятница

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Обзоры рынков

В России появились новые MacBook Air, Mac mini и iPad Pro

02.04.2020 14:10

Анонс моделей состоялся в марте, но предварительные заказы на продукты не вели.
Теперь в России появились новые MacBook Air, Mac mini и iPad Pro с бесплатной доставкой в срок до двух недель, но эти сроки могут отличаться в зависимости от региона.

MacBook Air с процессором Core i3, 8 ГБ оперативной памяти и новой надежной клавиатурой доступен для покупки по цене от 89 990 рублей.

Версия с Core i5 и накопителем на 512 ГБ обойдётся уже в 119 990 рублей. Эта модель будет представлена в трех цветовых решениях: «Серебристый», «Серый космос» и «Золотой».

Обновленный Mac mini с Core i3 и накопителем на 256 ГБ оценили в 72 990 рублей, а версия с Core i5 и 512-ГБ получила ценник 102 990 рублей.

При желании покупателям предоставляется возможность заказать Core i7, но за дополнительную плату, которая в зависимости от модели составит 20 или 30 тыс. рублей.

Что касается iPad Pro, то планшеты предлагаются по цене от 69 990 до 145 990 рублей в зависимости от версии.

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