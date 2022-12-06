В России появились новые китайские ноутбуки на операционной системе Linux

Maibenben на российском рынке начала продажи трех ноутбуков под управлением Linux.

Китайские производитель на российский рынок вывел три модели ноутбуков — Maibenben М547, Maibenben P615 и Maibenben X727.

Эти новинки можно купить на официальном сайте производителя и розничных магазинах, но при покупке стоит обратить внимание, что не все ноутбуки компании будут с русифицированной клавиатурой.

Maibenben М547 получил 15,6-дюймовый IPS экран и процессор AMD Ryzen 7, SSD накопитель предлагается только на 512 ГБ.

Maibenben P615 оснащен 16-дюймовой матрицей и Core i5, накопитель предлагают на 256 и 512 ГБ.

Maibenben X727 это игровой ноутбук с 17,3-дюмовым экраном, Core i7 и GeForce RTX 3070. Стоимость этой модели составляет 124 990 рублей.

Maibenben М547 оценивается от 43 990 рублей, а Maibenben P615 доступен от 57 990 рублей.