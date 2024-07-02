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В России появилась собака «Добрыня», её впервые испытали в шахте

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Робот-собака «Добрыня» представляет собой инновационный роботизированный комплекс, разработанный для работы в условиях подземных объектов, где человеку может быть сложно или небезопасно находиться.

В России появилась собака "Добрыня", её впервые испытали в шахте

Он оснащен системой 3D-навигации и способен передвигаться по лестницам. Робот может быть управляем оператором с помощью пульта или следовать заранее заданному маршруту самостоятельно.

Он имеет защищенный корпус, способный выдерживать нагрузку до 20 кг, и обладает различными датчиками, включая световые радары, лазерные сканеры, датчики горючих газов (метана и водорода), температуры, влажности, а также видеокамеры и тепловизоры.

Первые испытания робота-собаки проводились в шахте Усольского калийного комбината в Пермском крае, где он использовался для обследования остаточных шахт после добычи горных пород.

В эксперименте также участвовал другой робот на гусеничной платформе, но робот-собака продемонстрировала более высокую мобильность на неровной поверхности. Робот-собака может быть применена не только для обследования шахт, но и для обнаружения неисправностей на конвейерном оборудовании и проверки состояния опасных участков.

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