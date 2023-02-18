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В России поступил в продажу огромный планшет Honor Pad 8 за 25 000 рублей

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На глобальном рынке планшеты уже давно не пользуются большим спросом, при этом эти аппараты покупают для работы и рисования и каждый производитель старается сделать свой планшет максимально привлекательным для конечного потребителя.
Honor выпустила на российский рынок большой планшет по привлекательной цене. Модель Honor Pad 8 уже доступен для покупки в крупных российских торговых сетях по цене 24 990 рублей, причем за такую стоимость первые покупатели в подарок получат чехол-клавиатуру.

Honor Pad 8 получил алюминиевый корпус, 8 динамиков и 12-дюймовый экран с разрешением 2000х1200 пикселей. В основе планшета лежит бюджетный процессор Snapdragon 680, памяти установили 6 ГБ ОЗУ м 128 ГБ постоянной.

Питание аппарата осуществляется аккумулятором на 7250 мАч. Стоит отметить, что в планшете нет сканера отпечатка пальца, при этом есть поддержка стилуса.

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