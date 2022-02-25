В России подорожали смартфоны

К тому же на российском рынке зафиксировали ажиотажный спрос на смартфоны.

Как выяснили Hi-tech Mail.ru, россияне скоро столкнутся с ростом стоимости смартфонов и другой электроники.

Магазины на территории РФ уже начали пересматривать цены, некоторые устройства уже подорожали на десятки тысяч рублей.

Все это происходит на фоне меняющихся курсов валют. Одна из крупных торговых сетей уже увеличила стоимость iPhone на треть.

Например, iPhone 13 mini теперь имеет ценник 90 999 рублей, тогда как ранее его предлагали за 69 990 рублей в версии со 128 ГБ памяти.

Кроме этого, наблюдается ажиотажный спрос. Так, в последнее время продажи смартфонов увеличились в два раза, это тоже сказалось на стоимости. Ожидается, что рост цен будет наблюдаться и в дальнейшем.