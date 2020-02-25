В России подешевели смартфоны Xiaomi и Redmi

В рамках «Гендерных праздников» компания Xiaomi решила устроить распродажу своих смартфонов, причем в акции участвуют не только бюджетные модели, но также и топовые смартфоны.

В период с 25 февраля по 1 марта будут действовать специальные предложения на смартфоны Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi Note 10, которые можно будет купить со скидкой 6 и 3 тыс. рублей соответственно.

Также китайский производитель на российском рынке со скидкой будет предлагать Redmi Note 8T, и его можно будет приобрести за 12 990 рублей.

Специальные предложения также будут действовать на Redmi 7A, Redmi Note 7, Redmi 8, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 9 Lite и другие телефоны.