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В России Poco F3 обновились до версии MIUI 13 на базе ОС Android 12

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Xiaomi выпустила прошивку MIUI-V13.0.1.0.SKHRUXM для Poco F3.
Это большое обновление для аппарата, которое приносит на устройство Android 12 с оболочкой MIUI 13 и февральский пакет безопасности.

После установки обновления пользователи Poco F3 получат улучшенные программы — «Телефон», «Часы» и «Погода», и ряд других полезных функций, которые уже используются на более новых смартфонах Xiaomi.

Poco F3 на глобальном рынке появился год назад. Это переименованный Redmi K40. В продажу Poco F3 поступил под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

Poco Poco F3
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