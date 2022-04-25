В России Poco F3 обновились до версии MIUI 13 на базе ОС Android 12

Xiaomi выпустила прошивку MIUI-V13.0.1.0.SKHRUXM для Poco F3.

Это большое обновление для аппарата, которое приносит на устройство Android 12 с оболочкой MIUI 13 и февральский пакет безопасности.

После установки обновления пользователи Poco F3 получат улучшенные программы — «Телефон», «Часы» и «Погода», и ряд других полезных функций, которые уже используются на более новых смартфонах Xiaomi.

Poco F3 на глобальном рынке появился год назад. Это переименованный Redmi K40. В продажу Poco F3 поступил под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.