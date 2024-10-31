В России перечислили топ-5 смартфонов с большим аккумулятором

Редакция Ferra.ru подготовила список из пяти смартфонов с отличной автономностью и большими батареями, доступных для покупки в России.

Первое место занял бюджетный Tecno Pova 6 Neo, стоимостью от 15 до 17 тыс. рублей. У него батарея на 7000 мАч и поддержка быстрой зарядки до 33 Вт. Эксперты отмечают, что его экран и скорость работы не уступают моделям с меньшей емкостью, хотя камера не так хороша.

На втором месте Honor X9b, цена которого составляет 29 тыс. рублей. Аккумулятор имеет емкость 5800 мАч. Смартфон радует автономностью, качественным и ярким дисплеем, а также корпусом из экокожи. Однако камера уступает по качеству аналогам с меньшими батареями, а мощность зарядки составляет 35 Вт.

Третье место занял Realme GT 6T, который предлагается по цене от 45 до 50 тыс. рублей. Несмотря на батарею на 5500 мАч, он работает дольше, чем конкуренты с 6000 мАч, благодаря энергоэффективному LTPO-дисплею и мощному процессору Snapdragon 7+ Gen 3. По автономности и производительности он обходит более дорогие модели, но камера не самая лучшая в своем классе.

В список также вошли Vivo V40 с аккумулятором на 5500 мАч, который стоит около 53 тыс. рублей, и iPhone 16 Pro Max с батареей на 4685 мАч. Несмотря на меньшую емкость, iPhone показывает отличные результаты по автономности и стоит в среднем 187 тыс. рублей.

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