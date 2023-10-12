В России официально дебютировали смартфоны Vivo V29

Компания vivo провела презентацию в России, на которой представила два новых смартфона — флагман vivo V29 и среднего класса vivo V29e.

Флагман V29 оснащен 50Мп основной камерой и 50Мп фронтальной. Отличительной особенностью станет аура-подсветка на задней панели, меняющая яркость и цвет в зависимости от условий освещения.

В смартфоне установлен 6,78-дюймовый 120Гц AMOLED-экран, чип Snapdragon 778G, 4600мАч аккумулятор с 80Вт зарядкой. Предлагается в конфигурациях с 12+256/512ГБ памяти.

V29e станет бюджетной версией флагмана без монохромной камеры и закруглений. Сохранит производительный чип и плавный экран.

Цены на V29:

12+256ГБ — 45 999 рублей

12+512ГБ — 51 999 рублей

V29e поступит 10 ноября:

8+256ГБ — 33 999 рублей

12+256ГБ — 38 999 рублей