В России обсуждают регулирование рынка видеоигр

В России продолжаются обсуждения регулирования рынка видеоигр, и депутаты хотят ограничить выход международных компаний на российский рынок.

На круглом столе в Минпромторге рабочей группы по производству отечественной игровой консоли обсуждались вопросы, связанные с прокатными удостоверениями для игр, пишет «Коммерсантъ».

Депутаты считают, что игровой рынок недостаточно регулируется и предлагают, что одним из условий получения удостоверения должно стать обязательное появление проекта на будущей отечественной приставке.

Однако эксперты предупреждают, что такие меры могут негативно сказаться на российской игровой индустрии.

Зарубежные издатели и так неохотно входят на российский рынок, и введение дополнительных сложностей может заставить их полностью отказаться от него, изолируя Россию от мировой индустрии видеоигр.