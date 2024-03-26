В России обнаружили новую схему кражи аккаунтов «Госуслуг»

В России была обнаружена новая схема мошенничества, которая направлена на кражу аккаунтов на портале «Госуслуги». Мошенники используют этот популярный государственный сервис для получения личных данных пользователей.

Схема работает следующим образом: злоумышленники отправляют push-уведомления, выдавая себя за оператора связи. В сообщениях они предлагают пользователям перейти на фишинговый сайт, который якобы требует верификации паспортных данных, сообщает «Росконтроль».

На этом сайте жертвам предлагается заполнить анкету и перейти на фейковую страницу, которая имитирует вход на портал «Госуслуги». Введенные на этой странице данные аккаунта попадают в руки мошенников.

Эта новая схема мошенничества вызывает серьезную тревогу у пользователей «Госуслуг», поскольку злоумышленники могут получить не только доступ к аккаунту на портале, но и полную информацию о пользователе.

Это может включать личные данные, финансовую информацию и другую конфиденциальную информацию.

Пользователям необходимо быть особенно осторожными и не вводить свои данные на подозрительных сайтах. Важно помнить, что официальный портал «Госуслуги» никогда не будет запрашивать персональные данные через подобные уведомления.

Если вы получили подобное уведомление, рекомендуется незамедлительно сообщить об этом в службу поддержки «Госуслуг» и правоохранительные органы.

Мошенничество с использованием популярных государственных сервисов становится все более распространенным, поэтому важно быть бдительным и принимать все меры предосторожности, чтобы защитить свои личные данные и аккаунты.