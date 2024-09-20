В России обнаружили неанонсированную раскладушку Infinix ZERO Flip

Журналисты случайно нашли новый смартфон Infinix ZERO Flip в России, который еще не был официально представлен. Этот девайс может стать первой раскладушкой бренда и, если выйдет на рынок, станет одним из самых доступных смартфонов в этом формате.

Информация о модели появилась весной, но подтверждения от компании не было. Теперь Hi-Tech Mail удалось увидеть устройство вживую и изучить его характеристики.

Внешний экран Infinix ZERO Flip имеет размер 3,64 дюйма, а основной AMOLED-дисплей — 6,7 дюйма с разрешением 1080х2640 пикселей. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8020 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что будет доступен вариант с 512 ГБ встроенной памяти.

Фронтальная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком, а основная камера состоит из двойного блока с аналогичным сенсором. Аккумулятор имеет емкость 4720 мАч, а операционная система — Android 14 с оболочкой XOS.

Если Infinix ZERO Flip появится в продаже в России, его цена станет известна только после официального анонса.