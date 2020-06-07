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В России названы самые популярные смартфоны

07.06.2020 23:02

Мобильный оператор МТС назвал самые популярные смартфоны среди абонентов.

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.

На втором месте находится Honor 10 Lite, а третью строчку рейтинга занимает Honor 7S.

Также большое количество абонентов пользуется недорогими смартфонами Galaxy — A50, A10 и J1 2016.

Среди брендов самая большая доля у Samsung. Смартфонами этой компании пользуется пятая часть зарегистрированных абонентов.

У Huawei доля смартфонов с SIM-картами МТС составляет 14%, а еще 11,6% принадлежит смартфонам от компании Apple.

Как пишет РБК со ссылкой на анализ «Связного», в первом квартале текущего года наибольшим спросом пользовались: Honor 8A, Samsung Galaxy A10, Honor 10i.

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