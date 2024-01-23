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В России намерены взять под контроль интернет-подписки

Автор На чтение 2 мин Просмотров 17 Опубликовано

Подготовка к первому чтению законопроекта, который регламентирует правила списания средств за интернет-подписки, происходит в нижней палате парламента. Ожидается, что документ будет рассмотрен в марте этого года и станет дополнением к закону «О защите прав потребителей».

Сегодня многие компании предлагают услуги платных подписок с уникальными функциями. От Яндекс Плюс до Telegram Premium — все больше и больше пользователей выбирают эту концепцию, так как она оказалась более выгодной, чем одноразовые платежи.

Законопроект, который был представлен в Госдуму в июле 2023 года, вносит существенные изменения в порядок списания средств за интернет-подписки, пишет hi-tech.mail.ru.

Он предлагает запрет на списание средств без предварительного уведомления потребителя и запрещает списание средств с отказанных счетов.

Кроме того, законопроект устанавливает, что подписка будет продолжать действовать до даты следующего платежа, даже если потребитель отказался от ее возобновления.

Многие сервисы усложняют процесс отмены интернет-подписок и не информируют пользователей о продлении подписки. Поэтому новые правила помогут регламентировать и упростить систему подписок.

Однако некоторые участники рынка относятся негативно к этой инициативе. Они считают, что новый законопроект создает избыточные риски для бизнеса и может негативно повлиять на опыт пользователей.

Возможно, компании, такие как «Яндекс», будут не слишком готовы принять новые правила работы с интернет-подписками, так как это может повлиять на их прибыль. Однако для большинства пользователей эти изменения будут полезными или незаметными.

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