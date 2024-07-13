В России намеренно замедляют работу мессенджера WhatsApp

В России существует практика замедления работы мессенджера WhatsApp. Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Немкин, подтвердил эту информацию.

Он сказал, что технологические меры, такие как замедление, уже используются в отношении WhatsApp. Вопрос о возможной блокировке мессенджера остается открытым, но пока такое решение не было принято.

Антон Немкин также упомянул, что были направлены требования администрации WhatsApp, в частности, чтобы прекратить распространение призывов к участию в экстремистских акциях.

Однако на эти требования не последовала реакция, и чаты, содержащие такую информацию, продолжают существовать. В связи с этим, замедление работы WhatsApp считается необходимым для защиты граждан России.

По словам Немкина, замедление работы мессенджера применяется в регионах, когда это считается необходимым, особенно в случаях связанных с антитеррористической деятельностью.

Он также отметил, что в ближайшее время в России будут введены новые правила верификации пользователей и модерации контента, которые будут применяться ко всем мессенджерам. Цель заключается в том, чтобы обеспечить единые стандарты и безопасность в области связи, включая мессенджеры.

В итоге, владельцы мессенджеров в России будут обязаны соответствовать тем же требованиям, что и операторы связи. Это позволит, например, сделать звонки через мессенджеры неразличимыми от звонков через обычных операторов связи.