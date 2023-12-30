В России найден в продаже новый iPhone 15 стоимостью 82 тыс. рублей

На российском рынке цена на новый смартфон Apple значительно снизилась. Согласно сообщению издания Hi-Tech Mail.ru, стоимость iPhone 15, представленного в сентябре, упала с 125-170 тысяч рублей до 82 тысяч рублей, что составляет снижение на 33 процента.

Этот смартфон является базовой моделью последней выпущенной серии от Apple. Несмотря на то, что устройство было представлено всего несколько месяцев назад, его цена уже значительно уменьшилась.

Смартфон оснащен стеклянным корпусом и алюминиевой рамкой, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A16 Bionic, 6 гигабайтами оперативной памяти, двойной камерой с разрешением 48 и 12 мегапикселей. Устройство также имеет биометрический сенсор Face ID, защиту от влаги и аккумулятор емкостью 3349 миллиампер-часов.