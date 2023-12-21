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В России найден способ раскрыть владельцев анонимных Telegram-каналов

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В России создали компьютерную программу, которая может определять владельцев анонимных Telegram-каналов.

Эта программа, названная «Товарищ майор», разрабатывается компанией T.Hunter и проходит тестирование. Она использует методы и приемы, которые специалисты используют при исследовании каналов, и обучается на них. Программа собирает информацию об администраторах канала из описания, архивов, постов и других данных.

Она может находить нужные сведения в сообщениях, документах, видеороликах и других материалах. Программа также показывает информацию о привязанных к профилю пользователя телефонах, адресе и других следах в анализируемом контенте. Она также может проверять юридические лица по ИНН.

Полноценную версию программы планируется выпустить в 2024-2025 годах для использования государственными и частными организациями, занимающимися расследованием киберпреступлений, связанных с анонимными Telegram-каналами.

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