В России начнется производство беспилотных машин для уборки дворов и улиц

Разработка беспилотной снегоуборочной машины ведется на базе Московского политехнического университета. В разработке беспилотной коммунальной машины принимают участие инженеры института и специалисты компании Конкордия.

Московский политихнический университет ведет разработку модуля автоматического управления, Конкордия отвечает за платформу машины и электрический силовой агрегат.

«Мы разрабатываем беспилотные системы достаточно давно. Это не первый наш опыт, он базируется на предыдущих достижениях» — сказал начальник центра перспективных разработок автономных систем Московского политеха Николай Панокин.

Снегоуборочная машина сможет работать в окружении многочисленных препятствий. Для «зрения» автономная система будет использовать видеокамеры, ультразвуковые и электростатические датчики.

За обработку будет отвечать искусственный интеллект. Первые опытные образцы коммунальной машины появятся в 2024 году, после успешного испытания техника поступит в серийное производство в 2025 году.