В России начинаются испытания вакцины от рака: старт клинических исследований — в 2024-2025 году

В России стартуют испытания вакцины против рака, и ожидается, что первые клинические исследования одной из вакцин начнутся в конце 2024 — начале 2025 года. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава РФ и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

В рамках работы над вакциной исследователи разрабатывают два типа препаратов. Одним из направлений является онколитическая виротерапия — метод лечения, который использует непатогенные вирусы, обладающие онколитической активностью. Эти вирусы направленно уничтожают опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Каприн сообщил, что на животных вакцина показала высокую эффективность и низкую токсичность. Разработка ведется совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта, а идею и концепцию вакцины предложил ученый Петр Михайлович Чумаков.

Доклинические исследования уже завершены, и, при получении разрешений от Минздрава и этического комитета, клинические испытания могут начаться в ближайшее время.

Кроме того, ведется работа над разработкой мРНК-вакцины, которая представляет собой более высокотехнологичный и точный подход к лечению. Эта вакцина разрабатывается с участием Института имени Гамалеи, а процесс создания персонализированной вакцины будет включать в себя анализ опухолевых клеток пациента для создания уникального «паспорта» опухоли. На основе этих данных будет синтезироваться и вводиться индивидуальная мРНК-вакцина.

Министерство здравоохранения РФ активно поддерживает эти проекты, и все необходимые документы для начала клинических испытаний уже находятся на рассмотрении.