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В России начался выпуск смартфонов AYYA T1 с защитой от утечки данных

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ООО «СмартЭкоСистема» и ООО «НПО РТТ» объявили о запуске производства российских безопасных смартфонов AYYA T1.

В России начался выпуск смартфонов AYYA T1 с защитой от утечки данных

Главная особенность этих телефонов — аппаратное отключение камер и микрофонов, что предотвращает несанкционированный сбор информации и защищает приватность пользователей. Устройства можно уже заказать.

ООО «НПО РТТ» отвечает за сборку компонентов, корпусирование, прошивку, тестирование, финальную сборку и упаковку смартфонов.

AYYA T1 собираются на мощностях российских предприятий, что демонстрирует развитие отечественного рынка мобильных устройств.

Они работают на операционной системе Аврора, которая обеспечивает безопасность и защиту информации. Разработка ОС Аврора ведется с 2016 года компанией «Открытая мобильная платформа» и получила сертификаты от ФСБ и ФСТЭК.

В России начался выпуск смартфонов AYYA T1 с защитой от утечки данных В России начался выпуск смартфонов AYYA T1 с защитой от утечки данных

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