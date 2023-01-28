В России начались продажи новых игровых ноутбуков Hiper G16 с GeForce RTX 3070

Линейка ноутбуков Hiper на российском рынке пополнилась игровой моделью Hiper G16 с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070. Эта модель уже доступна для покупки в розничных магазинах по цене от 132 690 рублей.

Покупателям предлагают несколько версий игрового ноутбука, все они оснащены металлическим корпусом, IPS-дисплеем диагональю 16-дюймов с частотой разрешения 144 Гц, а также подсветкой клавиатуры.

В основе серии лежат процессоры Intel Core i5 и i7, оперативной памяти устанавливают 16 ГБ, а SSD накопитель на 512 ГБ. Также предлагают модификации с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 или 2 ТБ.

Графический адаптер Nvidia GeForce RTX 3070 поддерживает трассировку лучей. В ноутбуке есть Wi-Fi 6, Mini DisplayPort, 3,5 мм разъем для гарнитуры три разъёма USB-A и один USB-C.

Ноутбук может предлагаться с предустановленной Windows 11 Professional или без ОС.