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В России начались продажи новых игровых ноутбуков Hiper G16 с GeForce RTX 3070

Автор На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

Линейка ноутбуков Hiper на российском рынке пополнилась игровой моделью Hiper G16 с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070. Эта модель уже доступна для покупки в розничных магазинах по цене от 132 690 рублей.

Покупателям предлагают несколько версий игрового ноутбука, все они оснащены металлическим корпусом, IPS-дисплеем диагональю 16-дюймов с частотой разрешения 144 Гц, а также подсветкой клавиатуры.

В России начались продажи новых игровых ноутбуков Hiper G16 с GeForce RTX 3070

В основе серии лежат процессоры Intel Core i5 и i7, оперативной памяти устанавливают 16 ГБ, а SSD накопитель на 512 ГБ. Также предлагают модификации с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 или 2 ТБ.

Графический адаптер Nvidia GeForce RTX 3070 поддерживает трассировку лучей. В ноутбуке есть Wi-Fi 6, Mini DisplayPort, 3,5 мм разъем для гарнитуры три разъёма USB-A и один USB-C.

Ноутбук может предлагаться с предустановленной Windows 11 Professional или без ОС.

В России начались продажи новых игровых ноутбуков Hiper G16 с GeForce RTX 3070

Hiper G16
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