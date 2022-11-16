В России начались продажи ноутбуков и ПК на китайских процессорах KaiXian

В Россию начали завозить ноутбуки и мини-ПК на базе китайского процессора KaiXian KX-6640MA. Используемый в них 4-ядерный CPU с частотой от 2,2 ГГц получил архитектуру x86, то есть он совместим с Windows, хотя по умолчанию установлена «Ред ОС».

Процессор также оснащён встроенной видеоподсистемой C-960, которой достаточно для воспроизведения 4К-видео. Поставщиком готовых решений выступает ГК «Тонк».

В Россию начали поставлять неттопы и ноутбуки на базе китайских процессоров KaiXian

«Компьютеры на х86 архитектуре с использованием процессоров не Intel и не AMD будут востребованы на отечественном рынке. Линейка процессоров KaiXian появилась в 2019 г. и неплохо зарекомендовала себя на китайском рынке», — заявил системный архитектор ГК «Тонк» Алексей Доронин.

Ноутбук «Тонк TN4004» оснащён 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 SO-DIMM, твердотельным NVMe-накопителем на 256 ГБ.

Новинка весит менее 1,5 кг. Ноутбук также получил адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth v.4.0. Ёмкость батареи составляет 7000 мА·ч. Цена начинается от 48 000 рублей.

У модели мини-ПК «Тонк TN1004» тоже установлены 8 ГБ ОЗУ DDR4 и накопитель М.2 2280 SATA на 256 ГБ. Еще в наличии 4 порта USB 3.1 Gen1 Type-A и порт USB 3.1 Gen1 Type-C. Цена такого ПК — от 44 000 рублей.

Ранее сообщалось, что представлен китайский процессор Kaixian KX-6000G со встроенной графикой.