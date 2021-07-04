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В России начались продажи ноутбука «Гравитон Н15И-К2» отечественной разработки

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Новый отечественный ноутбук от компании 3Logic Group стал самым легким в модельном ряду, и он будет поставляться на выбор с операционными системами Astra Linux, Альт Рабочая станция 9 и Windows 10.
Отечественный разработчик представил свой самый легкий ноутбук под названием «Гравитон Н15И-К2».

Эта модель получила 15-дюймовый экран с разрешением Full HD, процессор восьмого поколения от компании Intel и до 32 ГБ оперативной памяти.

В корпусе модели есть место для накопителей формата M.2 и 2,5 дюйма, а также оптический привод.

Отмечается, что материнскую плату для ноутбука разрабатывали специалисты 3Logic Group.

«Гравитон Н15И-К2» полностью отвечает требованиям импортозамещения. Цены на ноутбук пока не раскрывают.

«Гравитон Н15И-К2»
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