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В России начались продажи легкого и тонкого ноутбука Infinix INBOOK Air

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В России начались продажи нового ноутбука Infinix INBOOK Air, который имеет 14-дюймовый экран, процессор Intel 12-го поколения и ёмкий аккумулятор.

В России начались продажи легкого и тонкого ноутбука Infinix INBOOK Air

Ноутбук выполнен в металлическом корпусе и весит 1,24 килограмма. Он оснащён 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и яркостью до 300 нит. Под дисплеем размещена полноразмерная клавиатура с подсветкой.

В качестве процессоров предлагаются модели Core i3 1215U, Core i5 1235U и Core i7 1255U. В зависимости от конфигурации, ноутбук может быть оснащён 8 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 57 Втч обеспечивает около 9 часов работы.

В корпусе предусмотрены два разъёма USB Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type, HDMI 1.4 и 3,5-мм аудиопорт. Стоимость новинки варьируется от 45 990 до 71 990 рублей в зависимости от конфигурации.

 

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