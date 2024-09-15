В России начались продажи компактных SSD DIGMA объёмом до 2 ТБ

Бренд DIGMA анонсировал выход на российский рынок новых компактных высокоскоростных внешних SSD серии MEGA X. Эти устройства предлагают пользователям варианты объёмом от 256 ГБ до 2 ТБ, что делает их универсальными для разных нужд.

В этих накопителях используется современная 3D TLC NAND память, способная хранить три бита информации в одной ячейке. Независимо от объёма, все модели имеют небольшие размеры и легко помещаются в ладони, что делает их идеальными для переноски.

Благодаря новому контроллеру SM2320 и технологии 3D TLC NAND, скорости передачи данных достигают до 2000 МБ/с при чтении и до 1600 МБ/с при записи, в зависимости от конкретной модификации. Для подключения используется разъём USB 3.2 Type-C, что обеспечивает высокую скорость передачи.

Корпус накопителей выполнен из металла тёмно-серого цвета, что добавляет прочности и защищает устройства от механических повреждений и электромагнитных помех. В комплекте с каждым SSD идёт кабель Type-C — Type-C с переходником на Type-A, что позволяет легко подключать накопитель к различным устройствам.

Все модели совместимы с операционными системами Windows, macOS, Linux и Android, что делает их универсальными для использования как дома, так и на работе. Стоимость новинок начинается от 3990 рублей.