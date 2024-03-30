Началась разработка отечественной игровой консоли с названием PlaySpace

Российские специалисты из Донского государственного технического университета работают над разработкой российской версии игровой приставки PlayStation. Новая консоль получила название PlaySpace.

В настоящее время уже создан прототип устройства, который представляет собой мини-ПК с собственной операционной системой, предназначенной для игр.

PlaySpace будет оснащена процессором Intel Atom X5, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Консоль будет поддерживать Bluetooth и Wi-Fi сети, а также иметь HDMI-интерфейс для подключения к монитору или телевизору. Вместо дополнительных контроллеров, которые могут выходить из строя или изнашиваться, PlaySpace будет использовать виртуальный джойстик через мобильное приложение для Android и iOS.

Планируется, что российская консоль PlaySpace будет стоить около 47 тысяч рублей. Однако точная дата появления на рынке пока неизвестна.

Источник: Известия.