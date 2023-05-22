В России начали продавать сверхзащищённые флагманские смарт-часы Amazfit Falcon

Флагманские смарт-часы Amazfit Falcon добрались до российского рынка, ранее они предлагались только на азиатском рынке, а теперь их можно купить в РФ за 45 990 рублей.

Amazfit Falcon являются мужскими смарт-часами, которые подойдут для любителей активного отдыха и спортсменов.

Корпус смарт-часов выполнен из титана, а экран прикрывает сапфировое стекло. Производитель заявляет, что часы могут работать при температуре от –40 °С до +70 °С, также они получили защиту от воды 20 ATM и большую батарею. На одном заряде Amazfit Falcon могут проработать до двух недель, при активном GPS заряда хватит на 21 час.

Работают Amazfit Falcon под управлением операционной системы Zepp OS, часы можно подключать к устройствам под управлением iOS и Android.