Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров

Компания Sony с 3 по 17 июня будет распродавать игры и консоли, а для этого была организована акция «Время играть 2020».

В новой акции принимают участие не только эксклюзивы для PlayStation, но также подписки на службы Sony и игровые устройства.

В указанный период можно будет купить PlayStation VR Worlds за 17 990 рублей, причем комплект предлагают с пятью играми.

Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей. По такой цене доступны версии: «Белый ледник», «Красная лава», «Антрацитовый чёрный» и «Синяя волна».

С большими скидками еще предлагают версии PlayStation 4 Pro. Консоль с двумя играми God of War и Horizon Zero Dawn: Complete Edition обойдётся в 29 999 рублей, а без игр версия оценивается в 28 999 рублей.