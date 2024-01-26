В России на треть выросли продажи телевизоров

Согласно данным российских ритейлеров, продажи телевизоров в России в 2023 году выросли на 28% по сравнению с предыдущим годом.

Издание «Коммерсантъ» опубликовало статистику, где указано, что общие продажи устройств увеличились на 8,7 миллиона штук, а денежный объем продаж вырос на 13%, достигнув 229 миллиардов рублей.

В лидерах оказался китайский бренд Haier, который увеличил свою долю рынка до 11,4% по количеству проданных устройств (+3,3% по сравнению с предыдущим годом) и до 15,9% по денежным продажам (+6,7%).

Samsung и LG потеряли свои лидирующие позиции, уступив место Hisense (5,9% рынка по количеству проданных устройств и 8,8% по денежным продажам) и Xiaomi (6,7% и 6,8% соответственно).

Эксперты связывают это с отсутствием официальных поставок от Samsung и LG, а также с жесткой конкуренцией со стороны китайских брендов. Они предполагают, что ситуация в 2024 году не сильно изменится.

Эксперты отмечают, что рост продаж телевизоров в России был заметен после спада в 2022 году. Они также предсказывают, что ассортимент китайских телевизоров на российском рынке будет дальше расширяться, включая премиальный сегмент цен.