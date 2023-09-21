В России на следующей неделе появятся новые смартфоны iPhone

В России стали доступны цены на новейшие смартфоны Apple iPhone 15 series. Оператор связи «МТС» провёл презентацию моделей журналистам до всемирного старта продаж.

Представители компании сообщили, что первые заказы, сделанные до 12 сентября, будут выданы 23 сентября. Предварительно технические специалисты «МТС» протестируют гаджеты для обеспечения их надёжной работы.

По данным компании, за две недели до начала продаж объём предзаказов iPhone 15 серии превысил аналогичный показатель модели iPhone 14 в 2 раза.

Большинство заказов (55%) приходится на iPhone 15 Pro Max, 40% составляет модель 15 Pro, 3% приходится на базовую версию и 1% на iPhone 15 Plus. Клиенты чаще выбирают конфигурацию объёмом 256 Гб, на которую пришлось около половины всех предзаказов.

Цены на смартфоны серии iPhone 15 начинаются от 124 990 рублей для базовой модели, iPhone 15 Plus — от 139 990 рублей, iPhone 15 Pro — от 154 990 рублей, а iPhone 15 Pro Max — от 189 990 рублей.