В России на 20% снизилась стоимость смартфона iPhone 13

Сейчас можно приобрести iPhone 13 по более привлекательной цене, чем при его запуске в конце 2021 года. В настоящее время цена на устройство составляет менее 65 000 рублей, что почти на 20% ниже первоначальной стоимости, которая была 79 990 рублей.

На рынке представлено множество вариантов iPhone 13 разных цветов, чтобы удовлетворить предпочтения каждого пользователя. Вы можете перейти по ссылке и выбрать подходящее предложение, меняя параметры поиска.

iPhone 13 отличается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, а также двойной камерой с диагонально расположенными линзами. В устройстве используется фирменный процессор Apple A15 Bionic.

Источник: hi-tech.mail.ru.