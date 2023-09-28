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В России на 20% снизилась стоимость смартфона iPhone 13

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Сейчас можно приобрести iPhone 13 по более привлекательной цене, чем при его запуске в конце 2021 года. В настоящее время цена на устройство составляет менее 65 000 рублей, что почти на 20% ниже первоначальной стоимости, которая была 79 990 рублей.

На рынке представлено множество вариантов iPhone 13 разных цветов, чтобы удовлетворить предпочтения каждого пользователя. Вы можете перейти по ссылке и выбрать подходящее предложение, меняя параметры поиска.

iPhone 13 отличается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, а также двойной камерой с диагонально расположенными линзами. В устройстве используется фирменный процессор Apple A15 Bionic.

Источник: hi-tech.mail.ru.

iPhone iPhone 13
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