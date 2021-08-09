В России могут запретить продажу смартфонов iPhone от Apple

О нововведениях, которые американская компания намерена реализовать в своих смартфонах, слышали практически все.
Речь идет о новой системе, которая будет сканировать фото пользователей iPhone с целью выявления насилия.
Эта новость уже стала причиной негодования, в том числе на нее отреагировали и в России.
Как выяснили российские СМИ, Россия может запретить продажу смартфонов iPhone, если такие нововведения появятся в смартфонах Apple.
Впрочем, пока сообщается о внедрении алгоритма в смартфоны американцев в тестовом режиме, но когда он появится во всех iPhone, информации пока нет.
Система носит название NeuralMatch. Эта нейросеть будет сканировать изображения на смартфонах в фоновом режиме, и отправлять отчет, если будет распознано возможное насилие.
С одной стороны внедрение системы дело благородное, но с другой – фото могут оказаться у кого угодно, и об этом пользователь даже не узнает.
Это будет противоречить российскому закону «О персональных данных», а значит продажа смартфонов может быть запрещена.