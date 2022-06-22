На территории России могут перестать работать Skype и Outlook

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков не исключает, что в РФ могут прекратить работать некоторые сервисы от компании Microsoft.

По словам Пермякова, американская компания может закрыть доступ к облачной платформе live.com, на которой работает большое количество популярных сервисов.

Среди них Skype и Outlook, также могут закрыть доступ к облачному хранилищу OneDrive и платформе Microsoft 365. В зоне риска и игровой сервис.

Это в итоге приведет к уходу пользователей на пиратскую продукцию или программное обеспечение конкурентов Microsoft.