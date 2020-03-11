В России массово скупают Apple Watch, iPhone и iPad

Прогнозируется, что уже скоро будет наблюдаться дефицит устройств американской компании у российских ритейлеров.

Как стало известно журналистам «Коммерсанта», которые ссылаются на источники в крупных розничных точках Apple, только за последнюю неделю спрос на технику Apple вырос на 49%, в сравнении с неделей ранее.

По предварительным подсчетам запасов на складах хватит на 2-4 недели, хотя ранее компания обеспечивала поставками на два месяца вперед.

В связи с этим ожидается дефицит Apple Watch, iPhone и iPad. Он связан с коронавирусом, из-за которого приостановили производство техники в Китае.