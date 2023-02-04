В России компания Vivo запустила распродажу приуроченную 14 февраля

Vivo одна из первых в РФ запустила акцию ко Дню всех влюблённых, новое специальное предложение от китайского производителя смартфонов позволяет приобрести аппараты со скидкой до 5000 рублей.

Акция получила название «Дарите подарки любимым». Она уже проходит, а специальные скидки будут действовать до 15 декабря 2023 года.

Так, при использовании промокода VIVOLOVE можно получить скидку на Vivo X50, промокод делает устройство на 15 тыс. рублей дешевле.

Рекомендованная розничная цена Vivo X50 составляет 44 990 рублей, а слово VIVOLOVE делает цену в 29 990 рублей.

Также этот промокод позволяет сэкономить от 1000 до 5000 рублей на смартфоны: Vivo T1, Vivo V25e, Vivo V25, Vivo Y22, Vivo Y16 и Vivo Y35.

На модели Vivo V23e и Vivo Y33s цена снизится на 11 000 и 8000 рублей соответственно.