В РФ создана самовосстанавливающаяся при нагреве плёнка для смартфонов

Создателями уникальной пленки стали специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Новая разработка представляет собой самовосстанавливающуюся при нагреве плёнку для смартфонов, что происходит благодаря ее нагреву до 60 градусов.

Во время эксплуатации пленки остаются царапины, и какими сильными они не были, от них можно избавится. Как рассказали разработчики пленки, пленка восстанавливается на 95% в течение 48 часов.

Для того чтобы ее восстановить, нужно воздействие температуры в 50-60 градусов. Иными словами пленку можно нагревать обычным бытовым феном.

Стоимость такой пленки будет сопоставима с зарубежными аналогами, и применять ее можно как для смартфонов, так и для покрытия другой техники и даже автомобилей.