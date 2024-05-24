В России хотят создать портативную консоль на базе Linux

По последним отчетам, НТЦ ИТ РОСА, компания, связанная с бывшим министром связи Леонидом Рейманом, активно работает над разработкой портативной игровой консоли и соответствующего программного обеспечения.

Планируется использовать операционную систему «РОСА Фрэш», основанную на Linux, в качестве операционной системы для этого устройства.

Исходя из информации, разработчики работают над двумя вариантами аппаратной платформы: один на основе архитектуры x86, используемой в компьютерах, и другой на базе ARM-процессоров, которые преимущественно применяются в планшетах и смартфонах.

Источники также утверждают, что компания нацелена на сегмент портативных игровых консолей, в котором уже присутствуют такие производители, как Valve, Asus, Lenovo и MSI, предлагающие устройства в ценовом диапазоне от $600 до $700.

Пока нет точных сведений о сроках выхода новых устройств на рынок. Однако, даже при оперативном запуске производства, главной проблемой, с которой столкнется российский производитель игровых консолей, будет ассортимент доступных видеоигр.

Генеральный директор TelecomDaily, Денис Кусков, отмечает, что «необходим точный маркетинговый расчет: игры должны быть конкурентоспособными по сравнению с продуктами, предлагаемыми Sony Playstation и Microsoft Xbox, однако, необходимо также сохранить более доступные цены для малоизвестных продуктов».

Источник: Известия.