В России готовится к выпуску портативный аппарат ИВЛ для домашнего использования

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех анонсировал выход на рынок первого российского портативного аппарата искусственной вентиляции легких АИВЛ-Д, который можно использовать как в медучреждениях, так и дома.

Аппарат весит 5 килограммов и оснащен встроенным аккумулятором, что позволяет ему работать автономно несколько часов. Он получил регистрацию в Росздравнадзоре, что подтверждает его готовность к использованию.

АИВЛ-Д подходит для респираторной терапии как взрослых, так и детей, включая новорожденных. Его можно применять в стационарах, санитарном транспорте и в домашних условиях, например, для паллиативных пациентов.

Устройство может сохранять и синхронизировать информацию о состоянии пациента, а данные могут храниться на самом аппарате или передаваться через Интернет, что позволяет врачам отслеживать изменения за период до года.

Разработка аппарата была проведена Уральским оптико-механическим заводом с учетом мнений врачей и пациентов. Он позволит людям, нуждающимся в длительной терапии, получать лечение в комфортных условиях. В текущий момент в России нет аналогичных устройств, а импортные модели имеют высокую стоимость и долгие сроки поставки. Уральское предприятие сможет производить до 200 таких аппаратов в год.

Источник: Ростех.