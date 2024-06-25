В России доступен сервис Вомбат Маркетинг — инструмент для работы на маркетплейсах

Новый сервис Вомбат Маркетинг открылся для российских предпринимателей. Благодаря ему доступна бесплатная аналитика продвижения бренда на ведущих маркетплейсах страны.

Современные бизнесмены в России получили новые возможности для продвижения брендов на ведущих маркетплейсах страны. Стартовала работа бесплатного сервиса Вомбат Маркетинг, который проводит аналитику продаж и анализ внешней рекламы. Специальные Вомбат-страницы помогают настроить внешнюю рекламу и тем самым опередить конкурентов на Wildberries и Ozon.

Продажи на маркетплейсах имеют опредёленные сложности. Они связаны с тем, что покупатели видят множество предложений и не всегда могут выбрать конкретный товар, реклама которого заинтересовала. При этом на Wildberries и Ozon нет необходимого для контроля целевых действий покупателей счётчика Яндекс Метрики.

Для решения такой проблемы появился Вомбат Маркетинг. Он даёт возможность создавать бесплатные лендинги для внешней рекламы. В сервисные инструменты входит:

аналитика продаж;

контроль индекса лояльности к бренду;

оценка влияния коммуникаций на лояльность покупателей;

измерение трендов интереса к бренду;

отслеживание конверсий для Яндекс Директ;

разработка фидов и полноценных лендингов для внешней рекламы в Яндекс Директ;

просмотр статистики эффективности внешней рекламы;

анализ реальной эффективности каждого внешнего канала рекламы;

формирование аудитории посетителей через внешнюю рекламу для ремаркетинга.

Сервис разработан для поддержки малого и среднего бизнеса и помогает увеличить результативность рекламы. При этом крупные компании также найдут необходимые инструменты для работы. Благодаря Вомбат Маркетинг предприниматели получают подробный анализ эффективности каждой внешней маркетинговой коммуникации. Это даёт брендам возможность определить и масштабировать наиболее успешные кампании для привлечения лояльного трафика. Покупатели, в свою очередь, получат понимание, чем конкретный товар превосходит конкурентный аналог.

В целом, сервис удобен благодаря гибкому подходу, передовым технологиям и опытной команде специалистов. Если вы хотите вывести свой бизнес на новый уровень, Вомбат Маркетинг — отличный выбор. Особенно примечательно, что любой предприниматель может использовать сервис бесплатно и без ограничений по времени. В то же время крупным компаниям стали доступны дополнительные возможности, которые входят в стоимость платных годовых тарифов.

Работа с Вомбат Маркетинг начинается с анализа текущего состояния бизнеса клиента. Команда специалистов проводит детальный анализ рынка, конкурентов и целевой аудитории. Затем разрабатывается индивидуальная стратегия маркетинга, которая учитывает все эти факторы. После этого команда Вомбат Маркетинг приступает к реализации стратегии. Специалисты используют инструменты и технологии для управления всеми аспектами маркетинговой кампании, включая создание контента, продвижение в социальных сетях и аналитику данных. Узнать все подробности можно на сайте https://wombat.marketing/.