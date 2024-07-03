В России доля использования отечественного ПО выросла до 68%

Российский рынок BI-решений активно меняется, исследование показало, что доля зарубежных BI-решений снизилась с 90% до 23%, а российских решений возросла с 9% до 68% с 2021 года до первого квартала 2024 года.

Компании, которые продолжали использовать западные продукты или комбинированные решения, все чаще обращаются к российским BI-системам.

Заказчики отмечают сложности с лицензированием, обновлением и поддержкой зарубежных решений, а также недостаток специалистов для работы с ними.

Во многих проектах компании предпочитают российских вендоров, таких как Visiology, Форсайт, Luxms BI, Loginom, 1С:Аналитика и Goodt Insight. Иногда в качестве альтернативы используют азиатское решение FineBI, а также дорабатывают продукты с открытым исходным кодом, например, Apache Superset.

Опрос показал, что при выборе BI-решения наиболее важными факторами становятся стоимость лицензий и внедрения, производительность и функциональность.

Большинство компаний предпочитает развертывать BI-системы внутри своей инфраструктуры из соображений безопасности данных. Однако некоторые компании рассматривают облачные сервисы, если они предлагаются по низкой цене и используют отечественные платформы.

Российский рынок BI-систем развивается быстрыми темпами, и многие вендоры активно учитывают обратную связь от клиентов, улучшая свои продукты. В ближайшем будущем ожидается исправление недостатков некоторых решений, которые ограничивают их функциональность и гибкость настройки.

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