Главная » Новости

В России доля использования отечественного ПО выросла до 68%

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Российский рынок BI-решений активно меняется, исследование показало, что доля зарубежных BI-решений снизилась с 90% до 23%, а российских решений возросла с 9% до 68% с 2021 года до первого квартала 2024 года.

Компании, которые продолжали использовать западные продукты или комбинированные решения, все чаще обращаются к российским BI-системам.

Заказчики отмечают сложности с лицензированием, обновлением и поддержкой зарубежных решений, а также недостаток специалистов для работы с ними.

Во многих проектах компании предпочитают российских вендоров, таких как Visiology, Форсайт, Luxms BI, Loginom, 1С:Аналитика и Goodt Insight. Иногда в качестве альтернативы используют азиатское решение FineBI, а также дорабатывают продукты с открытым исходным кодом, например, Apache Superset.

Опрос показал, что при выборе BI-решения наиболее важными факторами становятся стоимость лицензий и внедрения, производительность и функциональность.

Большинство компаний предпочитает развертывать BI-системы внутри своей инфраструктуры из соображений безопасности данных. Однако некоторые компании рассматривают облачные сервисы, если они предлагаются по низкой цене и используют отечественные платформы.

Российский рынок BI-систем развивается быстрыми темпами, и многие вендоры активно учитывают обратную связь от клиентов, улучшая свои продукты. В ближайшем будущем ожидается исправление недостатков некоторых решений, которые ограничивают их функциональность и гибкость настройки.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.