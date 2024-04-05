В России до 700 млрд рублей увеличили лимиты по IT-ипотеке

Правительство РФ приняло решение об увеличении лимита на ИТ-ипотеку до 700 млрд рублей. Проект постановления уже готов, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это предложение будет доступно еще более чем для 15 тыс. сотрудников IT-сектора, которые смогут взять ипотеку на выгодных условиях.

Дополнительные лимиты будут распределены между банками и финансироваться Дом.рф. С момента запуска программы банками получено более 183 тыс. заявок от IT-специалистов, и выдано более 56 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 500 млрд рублей. Планируется выдать не менее 65 тыс. кредитов до конца 2024 года.

Для граждан в возрасте от 36 до 50 лет средняя зарплата до вычета НДФЛ за последние 3 месяца должна составлять:

не менее 150 тыс. рублей для сотрудников компаний, расположенных в Москве;

не менее 120 тыс. рублей для сотрудников компаний, расположенных в городах-миллионниках, за исключением Москвы;

не менее 70 тыс. рублей для сотрудников компаний, расположенных во всех остальных городах и муниципальных образованиях, за исключением городов-миллионников.

Уровень зарплаты учитывается в соответствии с местом работы, включая как головной офис компании, так и ее филиалы. Для заемщиков в возрасте до 35 лет требования по размеру зарплаты не предъявляются.

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