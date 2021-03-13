В России дебютировал смартфон Oppo X 2021 с гибким экраном

Новый смартфон был показан компанией в начале года, а недавно его официально представили и в России.

Однако новинка существует в качестве прототипа, впрочем, и технические характеристики его не называют. В компании Oppo создали новинку для демонстрации возможностей, ведь смартфон имеет гибкий дисплей и раздвижной механизм.

То есть аппарат по сути является смартфоном-рулоном, только он не сворачивается в трубочку. В сложенном состоянии пользователю будет доступен 6,7-дюймовый дисплей, тогда как в развернутом виде диагональ экрана увеличивается до 7,4 дюйма.

Фронтальную камеру в этом аппарате не предусмотрели, а вот основная камера имеет основной модуль и две ToF-камеры. Также в такой модели установили специальной адаптированную под смартфон операционную систему ColorOS.