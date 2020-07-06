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В России чаще всего покупали смартфоны Xiaomi, Samsung и Apple

06.07.2020 13:05

Специалисты Яндекс.Маркета подготовили отчет по продажам новых смартфонов на российском рынке за первое полугодие.
В отчетный период в России чаще всего покупали смартфоны брендов Xiaomi, Samsung и Apple, а самой востребованной моделью оказался Redmi Note 8 Pro с 6/64 ГБ.

Чаще всего в Яндекс.Маркете интересовались устройствами Xiaomi и Redmi, доля переходов на которые составила 29%.

На втором месте оказались устройства компании Samsung – 20%, а в тройке лидеров располагается Apple с показателем 19%.

Если говорить о моделях, то эксперты отметили, что в целом россияне чаще всего интересуются аппаратами, у которых разрешение экрана составляет 2340 х 1080 точек, емкость аккумулятора 3500-4499 мАч и оснащенными модулем NFC.

Так, на втором месте по популярности оказался Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 ГБ, а в тройке лидеров расположился Apple iPhone 11 64 ГБ.

Четвертое и пятое место по популярности оказалось за Samsung Galaxy A51 64 ГБ и Apple iPhone 11 128 ГБ.

В десятке наиболее востребованных моделей смартфонов еще оказались: Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 ГБ, Apple iPhone Xr 64 ГБ, Xiaomi Redmi 8 4/64 ГБ, Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A50 64 ГБ.

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