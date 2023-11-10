В России более чем на 18% подешевел смартфон iPhone 13

Российские магазины значительно снизили стоимость актуального гаджета. Мы покажем вам, где можно купить iPhone по самой доступной цене.

iPhone 13 — это проверенный временем айфон, выпущенный в конце 2021 года, который до сих пор остается любимым выбором для многих россиян, пишет hi-tech.mail.ru.

И хотя цена на устройство снизилась, на старте продаж он стоил 79 990 рублей, теперь его можно приобрести за менее чем 65 000 рублей. Это означает, что разница в стоимости составляет 18% и даже больше.

Напомним, iPhone 13 оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR и двойной камерой с диагонально расположенными линзами.

Внутри установлен фирменный процессор Apple A15 Bionic.