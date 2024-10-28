В «Роскосмосе» заявили об освобождении большой полосы частот под связь 5G

«Роскосмос» объявил об освобождении почти 300 МГц частот для мобильных операторов, чтобы поддержать развитие сетей 5G.

Это касается диапазона 6425–7125 МГц, который недавно был утвержден Международным союзом электросвязи для использования в России и других странах, пишет РБК.

Начальник радиочастотного центра «Роскосмоса» Антон Степанов сообщил, что часть спектра, от 6700 до 6925 МГц, не будет использоваться, так как спутниковые системы связи будут перемещены на другие частоты. Однако подробности использования нового диапазона еще предстоит обсудить с Госкомиссией по радиочастотам.

5G предлагает более высокую скорость передачи данных и меньшее время задержки по сравнению с 4G, что важно для интернета вещей. Тем не менее, российские операторы мобильной связи хотят получить частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, которые уже используются в других странах, но в России заняты спутниковыми системами.

Представитель «МегаФона» отметил, что диапазон 6425–7125 МГц может быть востребован только через 10–12 лет, так как оборудование для него еще не стандартизировано. Операторы считают, что для быстрого развития 5G необходимо выделить частоты в диапазоне 3 ГГц.

Другие операторы, такие как «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг», также подчеркивают важность выделения любого радиочастотного ресурса, так как текущие частоты не позволяют значительно улучшить качество связи или внедрять новые технологии.