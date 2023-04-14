В «Роскосмосе» разработают систему подключения мобильного к сети без сотовой инфраструктуры

Роскосмос намерен обеспечить доступ к звонкам на мобильные телефоны со спутника без использования абонентского оборудования.

Об этом заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко, который сказал, что сейчас технологии пока позволяют со спутника передать только короткие сообщения, а задача Роскосмоса разработать систему и запустить в космос на высоту две тысячи километров сотни спутников, через которые можно будет совершать звонки с помощью смартфона без использования абонентского оборудования.

Сейчас РФ развивает многоспутниковую орбитальную группировку «Сфера», она позволит обеспечить россиян интернетом вещей в отдаленных местах страны.

Для полного развития «Сферы» нужно потратить 180 млрд рублей, из этой суммы 60% средств будет потрачено вне бюджета.