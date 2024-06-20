В Росконтроле сообщили о распространенных способах обмана в ремонтных мастерских

В Росконтроле рассказали, как могут обманывать россиян в ремонтных мастерских и что нужно делать, чтобы не стать жертвой таких уловок.

Ремонтные мастерские могут использовать различные хитрости, чтобы заработать больше денег за ремонт. Они обычно предлагают бесплатную диагностику только при условии, что вы согласитесь делать ремонт именно у них.

Однако после диагностики они могут назвать очень высокую сумму за ремонт. Иногда они даже не проверяют ваше устройство и просто придумывают цены на основе своего опыта или собственного желания.

Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется не соглашаться на условия бесплатной диагностики и просить заранее уточнить точную сумму за ремонт. Если возможно, лучше просить провести диагностику при вас, например, вызвав мастера на дом. Таким образом, вы можете быть уверены, что специалист оценит проблему объективно и назовет реальную сумму ремонта.

Еще одной хитростью ремонтных мастерских является использование неоригинальных запчастей. Это особенно распространено при ремонте телефонов, планшетов и ноутбуков. Неоригинальные детали обычно имеют низкое качество и могут вызвать проблемы с работой вашего устройства. Рекомендуется контролировать, какие детали используются для ремонта, и просить мастера показать вам упаковку или надписи, подтверждающие оригинальность запчастей.

Еще одна распространенная схема — использование деталей, которые уже были в использовании. Это часто происходит при ремонте крупной бытовой техники, особенно когда мастер приезжает на дом. Использованные детали не так надежны, как новые, и могут вызвать серьезные проблемы в будущем. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется просить мастера показать вам упаковку запчасти или посмотреть на ее внешний вид, чтобы удостовериться, что она новая.

Некоторые мастерские могут предлагать ремонт техники, которую уже лучше заменить на новую. Иногда стоимость ремонта может быть почти такой же, как цена нового устройства. В таком случае рекомендуется узнать заранее стоимость нового устройства и сравнить ее с ценой ремонта. Если разница незначительна, может быть лучше приобрести новое устройство.

Еще одна хитрость мастеров — предлагать ремонт проблем, которые можно легко исправить самостоятельно. Например, они могут сказать, что ваш телефон нуждается в замене порта, хотя на самом деле проблема может быть в зарядном устройстве. Рекомендуется провести собственное исследование проблемы перед тем, как обратиться в ремонт. Возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно и избежать ненужных расходов.

В целом, важно следить за состоянием своей техники, быть осведомленным о возможных проблемах и искать надежные и честные мастерские.