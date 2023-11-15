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В Роскомнадзоре расширили блокировку «VPN»

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Роскомнадзор принял решение усилить контроль над использованием VPN-сервисов в России. Он обновил перечень блокировки VPN-сервисов, включив в него протокол Shadowsocks, который изначально разработан в Китае для обхода местных систем блокировки интернет-провайдеров.

Кроме того, российский сервис ItHelper также был включен в список блокировки. Таким образом, Роскомнадзор намерен блокировать 49 различных сервисов и протоколов, включая Shadowsocks.

Одной из особенностей протокола Shadowsocks является его способность обфусцировать трафик, что делает его обнаружение и блокировку затруднительными.

По информации источников, Роскомнадзор также работает над созданием «белых списков» сервисов и протоколов VPN, чтобы уменьшить риски блокировки корпоративных сетей.

Это стало особенно актуальным после массовых проблем с работой VPN-сервисов в России в мае и июне 2022 года, вызванных экспериментами по блокировке определенных протоколов.

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