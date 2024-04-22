В Роскомнадзоре намерены обязать операторов связи проверять звонки в мессенджерах

Роскомнадзор планирует подключить систему «Антифрод» к звонкам в популярных мессенджерах, таких как Telegram и Viber, для борьбы с мошенничеством.

Согласно предварительной версии паспорта федерального проекта «Информационная безопасность», это процесс займет около пяти лет и должно быть завершено к 2029 году.

Система «Антифрод» была разработана для обнаружения подмены трафика в голосовых вызовах и начала работать в конце 2022 года.

Однако, возможность контроля звонков через мессенджеры вызывает сомнения у экспертов, так как такой трафик зашифрован, и операторы не имеют доступа к деталям вызовов.

В рамках проекта также планируется создание узла верификации для блокировки вызовов с номеров с кодами 8-800 и 8-900, которые часто используются мошенниками.